La conversación de una madre con su hija en WhatsApp que emociona a medio Twitter

Las conversaciones de WhatsApp entre madres e hijos se han convertido en una vía de entretenimiento en redes sociales, en muchas ocasiones por las cosas surrealistas que se llegan a decir durante el intercambio de mensajes, pero no siempre es así.

La usuaria de Twitter @salmaakharfi ha querido mostrar públicamente los mensajes que su madre le mandó y que ha terminado emocionando a muchas personas en redes sociales.

La protagonista ha enseñado cómo su madre le preguntaba si iba a cenar con ella y su padre, algo a lo que respondió con un "no tengo ganas la verdad". "¿Has desayunado algo? El papá te ha hecho crepes", reiteró.

Pero después de que la joven asegurara que "no me entra nada", su progenitora no dudó en escribirle varios mensajes más en los que dejaba muy claro lo que pensaba.

"No puedes seguir así cariño. Y como tu madre lo daría todo por yo estar en tu posición y no verte así nunca más. Me has salido con el corazón de tu padre y esa sensibilidad que tenéis los dos y que puros que sois", señaló.

La madre defendió que "a veces hay que ver las cosas como son y no ser tan buena hija". "Deja de dar y pedir explicaciones a quien ni las quiere escuchar ni te las pide. Deja de intentar dar tano a gente que no se lo merece. Tienes que empezar a hacer por ti lo que haces por los demás", añadió.

Pero la cosa no quedó ahí y la progenitora insistió en que, aunque "no te sale ser de otra manera", cree que "ya es suficiente". "No tienes que cambiar como eres por nadie. Pero tienes que cambiar como eres contigo misma y darte un valor y una prioridad", expuso.

"Al fin y al cabo nos quedamos con lo que tenemos dentro y lo que hemos hecho. Y tú tienes un corazón que no te cabe en el pecho. Quieres y cuidas como nadie y con eso tienes suficiente como para dormir tranquila todos los días de tu vida", reconoció.

La madre siguió deshaciéndose en halagos hacia su hija y le recordó que "no puedo hacer nada más que estar contigo, escucharte y que sepas que todo pasa".

Una conversación de WhatsApp que ha emocionado a muchos usuarios en Twitter y que acumula en menos de un día más de 25.700 me gusta y cientos de comentarios.