Residente pide perdón por un verso escrito sobre los palestinos en "Atrévete": "Estoy avergonzado"

El rapero René Pérez Joglar, conocido como Residente, ha publicado un vídeo difundido por el diario peruano La República mostrando su arrepentimiento por un verso sobre los palestinos que escribió en 2009 en la famosa canción Atrévete te te.

La canción relataba lo siguiente: "Señorita intelectual, ya sé que tiene el área abdominal / Que va a explotar como fiesta patronal / Que va a explotar, como palestino".

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

"Cuando yo de pequeño escribía Atrévete no tenía ni idea de lo que ocurría en Medio Oriente", ha explicado en el vídeo difundido, ,que ya cuenta con más de 405.000 me gusta y 6,7 millones de visualizaciones.

Residente ya ha dejado claro que esa línea ya ha sido quitada de sus conciertos y ha expresado que se siente avergonzado por haberla escrito. "Lo que hice es educarme, aprender lo que sucede realmente en Palestina, en Gaza, entender el pueblo y su lucha.

Algunos usuarios no se han creído del todo sus declaraciones: "No sabía lo que pasaba pero bien que puso 'Va a explotar como palestino'". "¿Qué entendía cuando decía que iba a explotar como palestino?", ha respondido otro, llevándose el me gusta de 13.700 internautas.