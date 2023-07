Un restaurante portugués da una brutal respuesta a una mala reseña de una clienta española

El restaurante Costa Nova, situado en la localidad portuguesa de Gafanha da Encarnação, al sur de Oporto, está dando mucho de qué hablar en Twitter por una brutal respuesta que ha dado a una reseña negativa que le dejó una clienta española.

En su comentario, que ha subido a Twitter la popular cuenta @Soycamarero, la comensal denuncia que "el bacalao no se podía comer de salado".

Pero lo verdaderamente llamativo de su comentario es lo que dice justo después: "Y me dicen que en Portugal el bacalao no se desala nunca para excusarse, me lo retiran y me dicen que ese bacalao lo aprovechan después, cuando yo ya lo había probado. Muy mal".

La réplica del dueño del restaurante es tan tremenda que en Twitter ha provocado un intenso debate. "Disculpe pero es usted una MAL AGRADECIDA!!", empieza diciendo el propietario del local.

Y sigue: "No le gustó el bacalao, según usted estaba salado (cuando el bacalao es un pescado salado, aun desalado no es un pescado fresco, siempre sabe a sal). Se lo retiramos, se lo descontamos de la cuenta, le dejamos elegir otra cosa para agradarle y aun tiene la desfachatez de puntuarnos así y criticarnos y aun calumniarnos sobre que aprovechamos el bacalao ya comido".

Justo entonces, el restaurante explica lo que realmente hace con la comida que sobra: "¡Qué sinvergüenza! Ni los cerdos que se alimentan a base de nuestros residuos orgánicos (incluyendo su bacalao) se atrevieron a tanto. Un saludo".

