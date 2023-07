La conversación que ha tenido un camarero con un cliente es delirante pero más común de lo que parece

Juguetería, Navidades:



Cliente: tenéis la casa de Miki Mouse?

Yo: no, está agotada de fábrica.

C: y cuándo vais a tener?

Yo: cuando fabriquen más

C: Y esa de ahí?? (Señala a una detrás del mostrador con un cartel de reservada)

Yo: está reservada

C: no está a la venta?

Yo:…