Resuelve el misterio de la operación matemática que da un resultado el móvil y otro en calculadora

La popular profesora y creadora de contenido @laurimathteacher, que tiene casi un millón y medio de seguidores, ha hecho un vídeo para despeja una de las dudas que más han circulado por redes sociales.

"Yo no sé ni la de veces que me habéis etiquetado en este vídeo, ¿y es que cómo puede ser que haciendo la misma operación con la calculadora y con el móvil me salgan resultados diferentes? A algunos les sale 9 y a otros 1", afirma.

La operación en cuestión es la siguiente: 6÷2(2+1)

La docente comienza a resolver la operación a mano respetando la jerarquía de las matemáticas. Comienza resolviendo el paréntesis, quedando este resultado: 6÷2(3).

"Así que nos queda 6 dividido para 2 y multiplicado por 3. Cuando nos encontramos al mismo nivel jerárquico, como es el de la multiplicación y la división, siempre se empieza de izquierda a derecha", explica.

"Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es la división y después la multiplicación. Es decir 6÷2 me da 3 y 3x3 el resultado correcto es 9", concluye la profesora.