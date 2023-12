Roberto Saviano, autor de 'Gomorra', se atreve a decir algo sobre España que pocos verbalizan  

El escritor italiano Roberto Saviano, popular por su libro Gomorra, presenta ahora su nueva novela, Los valientes están solos, y ha aprovechado para hablar de España de una forma como pocos aquí se atreven a hacerlo.

En una entrevista en El Español, el autor es completamente claro: "España está llena de mafiosos pero en la última campaña antes de las elecciones no se dijo nada de ello".

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

Además, ha destacado: "En Italia, y creo que en España es similar, no te elogian hasta que no te matan. En vida, estás bajo el deprecio y la sospecha".

En la misma línea, en una entrevista en Esquire, dice que "en la última campaña electoral española no se habló nada sobre mafia y España está llena".

"Pero los españoles hablan solo de seguridad o bien de crimen, de forma genérica. Y esto hace que las organizaciones se sientan seguras, que de hecho invierten en estos países (España, Francia, Alemania…) con total seguridad", avisa.

Y añade: "El movimiento antimafia tendría que nacer allí, pero no va a pasar porque no hay homicidios simbólicos que lleven a la gente a la calle. Falcone lo sabía y decía: dos homicidios relevantes por año sirven para cambiar las reglas del juego contra la mafia. Si no, no va a pasar nada".