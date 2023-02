Sánchez Dragó revela de qué partido era y a qué partido apoya ahora

Fernando Sánchez Dragó ha hablado en Twitter de sus inquietudes políticas a cuenta de Ramón Tamames, el candidato que ha propuesto Santiago Abascal, presidente de Vox, para encabezar una moción de censura contra el Gobierno de Pedro Sánchez.

De momento, Tamames, de 89 años y pieza clave del Partido Comunista con Santiago Carrillo, ha contado que se lo está pensando. El economista, además, fue mano derecha de Tierno Galván en el Ayuntamiento de Madrid, estuvo en el CDS de Adolfo Suárez.

Ahora, Dragó ha querido dar su opinión sobre el pasado comunista de Tamames que tanto está dando que hablar en redes sociales. "Puntualizaciones... No es lo mismo estar que ser. Tamames y yo estuvimos, in illo tempore, en el PC para luchar contra Franco, pues no existía entonces ninguna otra lanzadera, pero nunca fuimos comunistas, ni marxistas, ni leninistas", ha señalado.

Ha contado también por qué ha pasado de ser del Partido Comunista a simpatizar con Vox: "Y cuando alguien me pregunta cómo y por qué he pasado de estar en el PC a los veinte años a apoyar a Vox a los ochenta siempre respondo que lo hago, hoy como entonces, por lo mismo: para luchar a favor de la libertad y en contra del totalitarismo".

De hecho, en una entrevista con ElHuffPost, Dragó definió a Santiago Abascal como "un líder, no un político, un personaje de western".

