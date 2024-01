Santiago Segura dice basta y responde a la polémica por unas palabras suyas de hace años

El director de cine Santiago Segura ha respondido al aluvión de críticas que lleva días recibiendo por unas palabras que pronunció en el año 2018 durante una entrevista.

"Si te pones baboso con una mujer que pide un papel, se te cae el pelo", decía el entrecomillado de esa entrevista, publicada en El Confidencial, y rescatada ahora en las redes sociales tras la denuncia que tres mujeres han hecho en El País acusando de violencia sexual al director de cine Carlos Vermut.

"Es curioso lo miserable que es alguna gente… sacar ese titular descontextuado de una entrevista del 2018 es indicativo de cómo se la gasta mucha gentuza por aquí", ha respondido Segura.

Junto a ese mensaje ha colocado la captura de pantalla con el contexto en el que pronunció esas palabras.

"A mí el '#MeToo' me parece un movimiento maravilloso. Creo que es hipernecesario. Ante el acoso: tolerancia cero. Lo único que me asusta, un poquito, y aquí me meto en un jardín, es lo de Woody Allen", aseguraba en ese momento.

"Piden quitar la estatua de Woody Allen de Oviedo. Y dices, 'vamos a ver'. Es que Woody Allen ha sido juzgado hace veinte años por eso. Y luego estoy seguro que mucha gente piensa que Mia Farrow es una loca que ha manipulado a su hija. Y otros piensan que Woody Allen es un guarro y un sátiro por lo de Soon-Yi. Pero, al final, ¿qué sabemos? Estamos juzgando una cosa de la que no tenemos datos", añadía.

Y continuaba: "Puedes juzgar su película y su obra, pero de lo otro ya se habrán encargado jueces y psicólogos… Lo del linchamiento es un poco… vamos a ver, que sea justo. Porque sí que me parece bueno que la mujer no tenga ningún miedo para denunciar. Y yo creo que ahora mismo en un despacho llega un tío y dice 'entonces quieres hacer este papel' [en plan baboso] y se te cae el pelo, chato. Va a haber un cambio".