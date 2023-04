Santiago Segura se las tiene con un tuitero: primero le bloquea y después acaba respondiéndole a este tuit

El actor Santiago Segura ha mantenido un encontranazo en Twitter con un usuario después de que se presentara el cartel de su próxima película, Vacaciones de verano, que cuenta con un reparto en el que aparecen Patricia Conde, Leo Harlem o Cristina Gallego.

Desde el primer momento, el nuevo trabajo de Segura tuvo un gran recibimiento por parte de los usuarios, aunque también hubo algunos que le criticaron.

Con uno incluso se llegaron a intercambiar tuits. "Qué pena… solo buscas lo fácil y sencillo. He intentado ver tus películas y ni una mueca me has sacado, al contrario, dan vergüenza ajena. Lo único bueno que has sacado es el día de la bestia y ni siquiera es tuya", le dijo un tuitero.

Segura le respondió diciéndole que gracias por su apoyo y simpatía y que "los seguidores siempre animando". Entonces, ambos mantuvieron un intercambio de varios tuits que posteriormente borró el actor, que acabó bloqueando al tuitero.

"El señor este me ha bloqueado por decir que sus películas son una mierda…", escribió el usuario, adjuntando una foto demostrando que le había bloqueado. "¿Y qué pretendías? "¿Que te mandase un diploma a casa?", le contestó Segura,.

Gracias Chema, por tu apoyo y simpatía. Los followers siempre animando! — Santiago Segura (@SSantiagosegura) April 12, 2023

Además también reaccionó al mensaje de que no sabía aceptar las críticas: "Hoy en día cualquier mierdecilla te insulta abiertamente y si te quejas lo más mínimo te suelta eso de -no sabes aguantar una crítica-".

Posteriormente, Segura volvió a compartir el tuit del tuitero y escribió lo siguiente: "Claro, por decir que soy muy guapo y que me admiras mucho no te voy a bloquear… (Soy yo, o hay gente muy corta por estos lares?)".