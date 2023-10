Se da cuenta de que no ha recibido la nómina, escribe a su jefa y ojo a la conversación: se las trae

Jesús Soriano, más conocido en Twitter como @soycamarero, ha publicado la conversación que ha tenido la gerente de un restaurante con la dueña del negocio tras percatarse de que no le había ingresado la nómina del mes.

"Buenos días. Estamos a día 6 y no me ha llegado", le ha empezado diciendo la trabajadora a su jefa a través de WhatsApp con el objetivo de percibir el salario.

Y esta ha sido la terrible respuesta de la empresaria: "Espero poder ingresarlo este fin de semana. La empresa no está pasando un buen momento (...) Primero hay que pagar los gastos imprescindibles para que pueda seguir funcionando y así pagarte tu depresión".

Tras la denuncia del tuitero por redes sociales, este ha seguido hablando con la empleada, quien le ha detallado su situación: "Fui mamá en marzo. Cuando me llegó el primer pago de la prestación, eran 700 euros menos. Esta señora me daba mis nóminas correctas, pero en la Seguridad Social no pagaba la base de cotización correcta".

"Se supone que pagó la diferencia y lo solventó, pero a día de hoy la Seguridad Social me sigue debiendo 2.800 euros. He puesto cuatro reclamaciones y nada", ha añadido a continuación.

También ha contado que, "a raíz de esto", ha perdido la lactancia y ha entrado en depresión: "Pensé que era posparto, pero no, porque mis hijos no me generan rechazo ni nada. Es todo por esta señora".

Asimismo, ha asegurado que vive "a base de Lorazepan y Sertralina". Además, el contrato registrado en el SEPE señala que su categoría profesional es camarera y la realidad es que es y trabaja de gerente.

Para terminar, ha pedido perdón al tuitero excusándose por el largo texto que le ha enviado porque está "desesperada".