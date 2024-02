Se indigna por lo que pasa tras reclinar el asiento en pleno vuelo: el debate está servido

La creadora de contenido Abril Cols, que cuenta con más de 4,2 millones de seguidores en TikTok (@abrilcols), ha contado en una publicación la incómoda situación y discusión que ha tenido con la "pareja más maleducada de todos los tiempos".

Ha sido en un vuelo que la llevaba desde Barcelona hasta Doha (Catar), a la media hora la persona que Abril tenía delante reclinó el asiento hacia atrás. Ella, por tanto, decidió hacer lo mismo, sin embargo, la reacción de la pasajera que tenía detrás no fue la misma.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

"Siento una patada a la que no le doy importante porque estoy seguro de que todo el mundo ha dado una patada sin querer al asiento de delante alguna vez", ha afirmado, hasta que la misma chica le zarandeó el asiento. "Eh... ¿Perdona?", le advirtió.

Sin pensarlo dos veces, respondió que le estaba quitando el sitio. "Lo siento, es que quiero descansar, la persona de delante también se ha echado hacia atrás, todo el mundo lo hace y estamos un poquito más cómodos tras la incomodidad que supone viajar en turista...", ha manifestado.

Tras media hora de tranquilidad, la disputa siguió su curso, golpeando el asiento cada vez que su pareja, que la acompaña justo al lado, quería ir al baño. "Me sube el asiento con las manos, lo empuja, pero con una mala hostia...", ha afirmado en el vídeo, que cuenta con más de 36.000 'me gusta'.

De nada ha servido, el viaje se le hizo pesado e incómodo y no ha dudado en opinar de este tipo de personas. "Lloré de la impotencia porque sino le pegaba cuatro gritos, cualquier otra persona en mi situación lo hubiera hecho, ¿qué clase de persona tienes que ser si das por culo a mala hostia en un viaje a una persona que no conoces?", ha concluido.

El debate se ha servido en los comentarios, muchos de usuarios que no están de acuerdo con reclinar el asiento. "No deberías reclinarte si a la persona de atrás la estás molestando. La otra chica debería habértelo dicho bien, obviamente, pero aún así se debe preguntar porque estás invadiendo su espacio", ha respondido una usuaria, llevándose más de 2.200 'me gusta'.