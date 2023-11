Se le rompe la tele, le pide a su madre un vídeo para el técnico y el resultado es gloria bendita

Maravilloso momento el que ha compartido @clari.pra en TikTok en el que la protagonista total y absoluta es su madre. Cuenta en la publicación que se le rompió la tele y que el técnico le pidió un vídeo para ver dónde podía estar el fallo y fue su progenitora la encarga de documentar los datos técnicos del aparato.

"Hola bienvenido les voy a mandar el vídeo de la televisión que me pidieron para poder arreglarla. Esta es la televisión y si quieren ver las medidas pueden compararlo con este sillón, que es un sillón grande de dos plazas", empieza diciendo.

También les manda "un perfil", es decir, graba la tele por detrás de ambos lados: "La televisión tiene un soporte que puso Sergio, el encargado, que le mandamos saludos. Acá tiene la etiqueta que por ahí les sirve y la televisión tiene Netflix y estoy ocupada con la serie Outlander que me encanta pero ahora no la puedo ver porque la televisión no entiende", prosigue.

La publicación, como no podía ser de otra manera, está arrasando en TikTok con más de 768.000 'me gusta' y cinco millones de reproducciones.