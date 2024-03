Se muda de Valencia a Madrid y vive un choque cultural muy típico: a muchos de fuera les pasa

La usuaria valenciana de TikTok @ifflara ha contado uno de los grandes choques culturales que ha tenido desde que se mudó a Madrid durante seis meses y es uno muy típico de los foráneos por una simple razón.

Depende del lugar en el que vivas, hay palabras que se dicen de una manera u otra. El ejemplo más claro es el de 'guagua', que es como llaman al autobús en las Islas Canarias.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

"De repente te sientas en un bar a las seis de la tarde y a las diez tienes una copa, sales a tomarte una cerveza y acabas un jueves en una discoteca", ha expresado con euforia, aclarando que en Valencia antes de pedirse ese tipo de bebida lo premedita.

"Aquí no existe el concepto chivito y es algo que me toca personalmente", ha expresado referente a los típicos bocadillos de su comunidad. También ha mencionado un concepto que no se utiliza en la capital española: chopado, que es lo mismo que calarse (mojarse cuando llueve).

"Ni comen rosquilletas ni beben 'cholek'", ha rematado en cuanto al pan de pipas y a los batidos de chocolate. El vídeo ha alcancado medio millar de 'me gusta' y ha sido visto por 27.000 personas.