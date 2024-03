Se queda atrapada en el ascensor con varios vecinos y suela una broma muy (poco) acertada

La usuaria de X @menchubasquero ha relatado lo que ha ocurrido en el ascensor de su edificio tras quedarse encerrada en su interior con varios vecinos y soltar una frase que, para algunos, es poco acertada.

"Se ha quedado parado el ascensor de casa cuando íbamos cuatro personas dentro y he dicho, bueno, a ver a quién nos comemos primero", ha empezado contando la tuitera con mucho sentido del humor.

No obstante, a sus acompañantes no les ha hecho tanta gracia, ya que "no se han reído", provocando una especie de silencio incómodo en el pequeño habitáculo. "Yo, como siempre, haciendo amigos en el vecindario", ha lamentado a continuación.

En respuesta, muchos usuarios han apoyado la broma y han aludido a 'La sociedad de la nieve', película que cuenta la tragedia que sufrieron los pasajeros de un vuelo procedente de Uruguay en 1972 que se estrelló en mitad de los Andes, y que, para sobrevivir, tuvieron que comerse los cadáveres de los fallecidos.

Aunque no a sus vecinos, la publicación ha gustado a más de 2.000 personas en la red y ha recibido 165 retuits, además de una multitud de reacciones.