Se queja del ruido de unos vecinos y la forma de hacerlo y la respuesta son para enmarcar

Las comunidades de vecinos son, en muchas ocasiones, una fuente de disputas y constantes dolores de cabeza. En otras, sin embargo, el humor reina en la convivencia a pesar de las molestias que se puedan ocasiones.

Así lo ha mostrado la cuenta de X, antes Twitter, @LiosdeVecinos, que ha compartido dos imágenes: el cartel de un vecino quejándose de los ruidos ocasionados de madrugada y la respuesta del aludido. Y ha escrito: "Historias de 'amor'...".

En el primer cartel un vecino ha relatado lo siguiente: "Para los vecinos que han tenido la suerte de hacer gimnasia de pareja hoy a las 3:30 de la madrugada: 1. Ánimo que estaréis agotados hoy en el curro, que os sea leve. 2. Menudo ritmo. Qué nivel. 3. Deberíais separar los muebles de las paredes, si no queréis tener que terminar pintando la casa. 4. Aquí os dejamos un caramelito para la garganta, tanta gimnasia a ese nivel y esas horas, por lo que se escuchaba, seguro tenéis un poco resentida la garganta".

"¡Qué viva el amor! (Pero el resto de vecinos viviríamos mejor si fuera en silencio)", ha concluido su queja con tono de humor.

Y la respuesta tampoco se ha quedado atrás. "Querido vecino: muchas gracias por tu escrito, sobre todo por el segundo punto, me ha subido mucho el ego... Hace mucho que no me hacen sentir así. Se lo puedes comentar a quien quieras, a ser posible del sexo femenino (aunque no cierro puertas a nada), porque tengo una relación abierta", ha comenzado.

"También siento las horas, pero empecé a las once y se me fue de las manos. Como entiendo tu malestar, aquí te dejo unos tapones para los oídos, que mañana he vuelto a quedar. Estoy contigo, que viva el amor. P.D: Gracias por el caramelo. Firmado: Uno que no muerde almohada y por eso grita", ha finalizado el divertido intercambio.