Señala lo que ha dejado de hacer al lavarse los dientes desde que es Química y muchos alucinan

Seguramente repites esta escena todos los días: te lavas los dientes, escupes la espuma y te enjuagas con agua. Pues ojo, porque según ha asegurado @faseorganica, que es Química, se trata de un error.

Esa usuaria ha explicado en una publicación cuatro cosas que ha dejado de hacer desde que es Química. "Y estoy segura de que tú haces alguna", señala.

"Número uno: comer atún en lata varias veces a la semana. Después de estudiar el daño que hacen los metales pesados en el organismo y aprender que muchos no se pueden eliminar del cuerpo, porque simplemente se acumulan, vigilo las fuentes de metales", ha señalado.

"Dos: lavarme los dientes y luego aclararme con agua. Las fuentes de flúor que contienen los dentífricos son sales, como por ejemplo fluoruro sódico, que son solubles en agua. Entonces, al beber agua o enjuagarnos literalmente nos estamos quitando todo el flúor de los dientes", ha advertido.

"Tres: mezclar productos de limpieza. Si no sabes de Química es que ni se te ocurra. En cualquier otro caso hay que leer los ingredientes de los productos para no generar sustancias peligrosas por ejemplo en la cocina o en el baño", asegura.

Según la Química, "el riesgo aumenta si no hay ventilación en la sala": "Entonces cuidadito".

Y una más: "Usar cualquier gel de ducha. Lo típico, que coges el más barato sin mirar nada. Ahora siempre tengo en cuenta el PH de los jabones, más aún en productos que uso todos los días y de forma continua como es el gel".

Un usuario ha escrito en los comentarios: "¿¿Pero cómo no me voy a enjuagar la pasta de dientes???". Y la experta ha señalado: "¡Ya! Yo también me aclaraba con agua pero te prometo que si te acostumbras no es tan raro".