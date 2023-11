Silvia Abril se abre como nunca al hablar de 'su' feminismo y hace esta revelación

La cómica y actriz Silva Abril ha concedido una entrevista a eldiario.es para hablar de su nuevo libro, 'Pérdidas de risa. Historias de una mujer imperfecta', publicado el pasado 15 de noviembre.

Cuando le han preguntado por "el capítulo más difícil de escribir", en el cual habla de feminismo, ha dicho que para las mujeres de su generación "el feminismo ha llegado tarde".

"Yo he sido machista durante mucho tiempo porque lo he mamado en mi casa. Mi padre llegaba y preguntaba por la cena", ha empezado explicando. Y eso que en su casa había una amplia mayoría de mujeres, en referencia a su madre, sus tres hermanas, su abuela "y hasta la perra era chica".

Al hilo del tema, ha expuesto que desprenderse "de todo esto, sobre todo en pareja, de esa educación y de esas cosas que se dan por hecho", es complejo.

"Soy feminista, pero no sé muy bien cómo. Estoy aprendiendo cada día. Estoy siempre analizándome, juzgándome y reflexionando sobre lo que no me toca, lo que no quiero que me toque, lo que me tengo que quitar de encima...", ha asegurado.

Para terminar de contestar a la cuestión, ha añadido que todo este esfuerzo lo hace "para estar a la altura de esta era feminista que vivimos", calificando el momento como "muy chulo", porque "por fin está tan presente".