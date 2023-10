Silvia Abril usa unos términos muy duros para criticar la falta de libertad en la comedia

La cómica, presentadora y actriz Silvia Abril ha dejado unas palabras de lo más rotundas para criticar la falta de libertad que hay, actualmente, en la comedia y asegurar que ahora se encuentra en "un momento de regresión".

En una entrevista que ha ofrecido a El Español, ha justificado que, en un espectáculo que hacía en el año 2000, El Burladero, parodiaban "la actualidad, de lo político, sobre todo". "Lo hacíamos con una libertad que ahora es impensable. Ni la soñamos", ha señalado.

"Antes sabíamos que el terrorismo era lo único de lo que no nos podíamos reír, al menos hasta dejar que pasara un tiempo… ¿ahora? ¿Ahora? Hay tantísimas cosas con las que tienes que ir con cuidado…", ha explicado.

Silvia Abril, que acaba de presentar la comedia Alimañas, no ha dudado en continuar mostrando su malestar por esa falta de libertad: "Ahora ya es la identidad sexual, el feminismo… todos los colectivos… mira, me acuerdo de cuando hacía el podcast con Toni Acosta. Ella se ríe de mí porque suelo tener mucha tendencia a meterme con colectivos, y siempre Toni me dice: 'Con el podcast de hoy hemos ofendido… bueno, más en concreto, tú has ofendido a cuatro colectivos'".

"Hoy en día todo el mundo pertenece a algún colectivo y todo el mundo se puede sentir ofendido. Hemos olvidado que son códigos. El humor es código. Antes nos podíamos reír de todo porque teníamos muy claro el código en el que estaba hecho ese chiste", ha defendido.

Tras ser preguntada sobre la cuestión que le haría al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una cena, la cómica ha empezado diciendo que no tenía ni idea, pero ha terminado reiterando su preocupación.

"A mí lo que más me preocupa es cuando yo me pongo a ser el altavoz que quiero ser, a hacer comedia, y veo que me pongo límites, joder, que esa palabra ya me fastidia. Siempre me he sentido libre y ahora no lo soy, quiero hacer comedia sobre casi todo, ¡de nuevo…! ¿Ves? Ese “casi” ya me molesta", ha añadido.

Silvia Abril cree que las redes sociales han hecho "mucho daño", porque se han convertido en "un arma de doble filo". "Hablo con compañeros que han sido lapidados por fragmentos de una entrevista sacados de contexto y han tenido que desaparecer, perder trabajos… han sido 'cancelados'", ha proseguido.