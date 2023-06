Hace esta simple pregunta por WhatsApp a un hostelero que ofrece trabajo y su reacción es de no creer

La cuenta Soy Camarero ha compartido una de esas conversaciones de WhatsApp entre un hostelero y una camarera que busca empleo que tanto indignan en Twitter y que tanto dan que hablar.

Todo ha empezado de forma convencional. El hostelero le dice que le va a hacer una prueba para valorar su capacidades al día siguiente a las once la mañana. Ella simplemente pregunta: "¿La prueba es todo el turno? Más o menos por saber. ¿La prueba se abonaría?".

Y después viene la parte por la que el hostelero parece haberse indignando: "Y luego qué condiciones contractuales tenéis. Un saludo gracias". Después de preguntarle por el salario, el dueño del local le dice directamente que ya no hace falta que se presente.

Además, el hostelero añade: "Estas preguntas si se las haces a otro empresario te aseguro que te rechazan. Buenas noches".

Eso sí, ella no se ha quedado callada y responde: "Nunca en mi vida laboral me han rechazado por preguntar las condiciones laborales. En una relación laboral se trabaja por un sueldo y no por amor al arte. Se pregunta para saber el horario, si me cuadra o no, por el salario, si me conviene o no. Vamos, cosas normales. Buenas noches".

En pocos minutos la publicación se ha llenado de mensajes del estilo: "Madre mía", "Se ha evitado trabajar gratis un día", "Si dicen las condiciones abiertamente, no hay por dónde aceptarlas..." y "Vaya, ahora que me había ahorrado cubrir gratis el turno de mañana por la mañana... A ver si encuentro a otr@ que no me pida nada. (Y así, todos los días de la semana, del mes y del año. Pero luego no encuentran "personal apto")".