Pide una caña con limón en Málaga y lo que le sirven tiene totalmente obnubilado a Twitter

España tiene una variedad gastronómica tan rica y extensa que es complicado, a veces, pedir algo en un bar porque el mismo alimento se puede llamar de diferente forma en función de la localidad en la que estés.

La cuenta Soy Camarero ha compartido una fotografía que le ha mandado un seguidor que se pidió en un bar una caña con limón en un bar de Málaga y le sirvieron una cerveza con una rodaja de limón.

En España es común pedir la cerveza mezclada con refresco de limón y con gaseosa para rebajar el toque de alcohol de la caña sola. "Acabo de pedir una caña con limón y esto es lo que me estoy tomando", ha escrito Soy Camarero, cuenta dedicada a compartir contenido relacionado con la hostelería.

Como no podría ser de otra forma, en los comentarios ha cundido el pánico y las bromas. "La primera vez que empecé y me lo pidieron, puse la caña con un chorro de limón jajajaja no se q es peor", ha comentado un usuario. "Técnicamente...", ha señalado otro.

Otros han recordado que hace tiempo ya se hizo viral algo parecido pero en Portugal, donde una persona pidió también una cerveza con limón y se llevó una sorpresa al ver que le habían servido la bebida con una rodaja dentro.