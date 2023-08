Sorprende al publicar la diferencia de precios entre hamburguesas convencionales y ecológicas

El divulgador de temas de salud, alimentación y deporte @tribaluri, que tiene más de 170.000 seguidores en su perfil de Tik Tok, ha publicado un vídeo en el que se pregunta si ecológico realmente significa más caro. Para ello, ha respondido yéndose a un supermercado y poniendo un ejemplo.

"Estoy en un supermercado convencional y tienes que ver esto", comienza diciendo. Entonces compara dos hamburguesas, una convencional y otra ecológica. El precio lo dice todo.

La hamburguesa de ternera ecológica está compuesta por carne de ternera ecológica (99%), sal, pimienta negra ecológica y romero ecológico, mientras que la convencional, que está situada justo a su lado, tiene únicamente 74% de carne.

El 26% restante lo componen cebolla frita (17%), agua, maíz, harina de arroz, sal, pimienta negra, conservantes, antioxidantes y dextrosa.

Tras mostrar ambas descripciones ha resaltado los precios que tienen cada una: 14,03 euros el kilo las convencionales y 14,38 euros el kilo las ecológicas. Es decir, prácticamente el mismo.

Junto al vídeo ha hecho una reflexión: "Generalmente la comida de calidad cuesta más dinero pero si eres observador y además eliminas todo lo que no necesitas (procesados y comestibles no saludables), quizás comer de calidad es más asequible de lo que piensas". "No obstante todo se paga en ésta vida, si compras mala calidad lo pagarás con peor salud y quizás alguna enfermedad evitable", ha subrayado.