Sorpresón por las palabras de Amadeo Llados sobre los que se van a vivir a Andorra para no pagar impuestos

Amadeo Llados es uno de los personajes del año. Este joven de 33 años nacido en Madrid se ha convertido en uno de los creadores de contenido más conocidos de España por sus palabras sobre las personas con panza y los mileuristas, a los que desprecia.

En las últimas horas se ha viralizado en X, anteriormente Twitter, lo que piensa Llados de aquellos que se van a vivir a Andorra para pagar menos impuestos. En los últimos años muchos youtubers se han ido allí porque sólo se tributa al 10%.

"No se me ha perdido nada en un pueblo de fucking mierda que es enano y no tiene absolutamente nada. Si en Andorra tuvieras que pagar impuestos nadie viviría en Andorra, ¿qué te quiero decir? Que ahí van los fucking inútiles que tienen una mentalidad de escasez y que les domina el fucking dinero, el dinero les poseé, y dicen 'voy a vivir en un fucking pueblo de mierda sólo porque me ahorro dinero", ha afirmado.

Ha añadido que este es un pensamiento de "mierda": "Yo voy a vivir donde me sale de los fucking cojones y voy a hacer más pasta. Oh, ¿tengo que pagar impuestos? me la pela. El dinero es una herramienta para vivir la vida que quieres, no es una vía para ser un esclavo".

Para terminar ha afirmado que el 99,9% de los que viven en Andorra es por ahorrar dinero y no por gusto: "Tenéis que cambiar la fucking mentalidad".