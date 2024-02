Todo el avión quería saber por qué su maleta vibraba.... y aquí está la razón

Un auténtico "tierra, trágame" es lo que ha vivido la usuaria de TikTok Amanda Rojas (@amandarojasd) en pleno embarque de un vuelo, de esos que son difíciles de olvidar pero que no ha dejado de ser una situación graciosa.

Tras un rato ya sentada junto a su amiga, a punto de partir, la maleta de Amanda ha empezado a vibrar sin parar, lo que ha llamado la atención de los pasajeros y de la tripulación, especialmente de los azafatos y azafatas.

La risa de su cara y la carcajada de su amiga ya han dado a entender que lo que había dentro era algo que le iba a hacer pasar mucha vergüenza, aunque solo realmente porque es un 'tema tambú.'

La acompañante le ha sugerido que por tema de espacio y de 'intimidad' salga afuera a apagar lo que estaba. No se lo ha pensado dos veces: ha salido y en la entrada del avión ha abierto por fin la maleta, desvelando qué era lo que estaba vibrando: un vibrador. Y no uno, sino dos, lo que ha hecho seguir estallando de risa a su amiga y ella se ha tapado la cara.

A pesar de ser un momento incómodo no ha dejado de haber buen rollo. Así ha sido también en los comentarios, alcanzando las 7,5 millones de visualizaciones y más de 600.000 'me gusta': "Todo el avión lo ha sabido y todo TikTok también. Muchos no han podido evitar usar el sarcasmo: "Se retrasa la salida del vuelo por cuestiones íntimas".