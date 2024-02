Todo el mundo está hablando de estas nuevas galletas de Mercadona: explican el 'truco' y flipan

Numerosos usuarios de TikTok están poniendo de moda un producto de la marca Hacendado que Mercadona ha puesto a la venta recientemente y que está causando un auténtico furor en la red social.

Se trata de las llamadas "galletas choco", que se venden en paquetes de ocho a un precio de 1,60 euros. La popular usuaria @silvia_fatfood ha explicado el 'truco' para comerlas y ha impactado a más de uno.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

"Ojo porque no son unas galletas normales, son la imitación de las galletas TimTam que hemos probado en nuestros viajes a EEUU. Y se comen de una manera muy especial", empieza diciendo.

"La curiosidad de estas galletas es que las tienes que morder de una esquina y de otra, preparas un vaso de leche y ahora absorbes la leche como si fuera una pajita. Entonces se empapa la galleta por dentro y se queda un poco más blandita y ya te la comes", explica.

"Están muy buenas, van cubiertas de chocolate, dos galletitas finitas en las esquinas y un poquito de cremita por dentro. Esta es la costumbre que tienen ellos allí de comerse esta galleta", añade.

Mientras, el usuario @pecandoconalex ha resaltado el interior: "Lleva una galleta, una capa de chocolate y otra galleta". "Está buenísimo. La galleta está súper crujiente y el chocolate se deshace en la boca. Está muy buenas. El precio es de 1,60 y creo que merece muchísimo la pena".

También la popular cuenta de TikTok @cookcineme ha probado el producto con parecido veredicto: "El chocolate está buenísimo, muy dulce, es chocolate con leche y luego por el interior lleva galleta, pero una galleta muy crujiente pero a la vez es una galleta que tiene mucho cuerpo".

"Entre galleta y galleta lleva una capita de crema, no sé exactamente lo que será. Yo para un caprichito sí me las compraría. Están buenas, no considero que sean muy caras y les doy perfectamente un 8", concluye.