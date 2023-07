Twitter se indigna con lo que le ha ocurrido a esta profesora vendiendo en un mercadillo

La escritora y profesora infantil Lola Cabrillana ha relatado en su cuenta de Twitter (@de_infantil) la desagradable conversación que ha tenido con una clienta mientras vendía en un mercadillo de Puerto Banús (Málaga).

Además de contar lo ocurrido, ha empezado asegurando que no es la primera vez que sufría una situación similar: "He perdido la cuenta ya de la de veces que me ha pasado".

Según ha relatado en un tuit en el que también ha enseñado el puesto en el mercadillo, una señora le ha comentado que "para no pasar tanto calor vendiendo en el mercadillo hay que estudiar".

Y así de contundente ha contestado la docente: "No me queda tiempo en la mañana para contarle todos los títulos que tengo. Y tengo algo más: la educación suficiente para no prejuzgar la vida de nadie sin conocerla".

"Que a gusto me he quedado", ha añadido a continuación. Por su parte, los usuarios de Twitter tampoco han dudado en cargar contra la actitud de la susodicha.

Es por eso que la publicación, además de los muchos comentarios de personas alucinando con lo ocurrido, ha acumulado en pocas horas 6.000 'me gusta' y 600 retuits.