Un camarero dice lo que ocurre (o no) cuando acude a su restaurante una pareja en la primera cita

El usuario de TikTok @elmarquees ha publicado un vídeo opinando de lo que en ocasiones ocurre en el restaurante en el que trabaja cuando dos personas acuden al lugar para tener una primera cita.

"Sé que son citas porque yo soy muy cotilla y estoy en la sala escuchando a unos y a otros", ha empezado diciendo. Cuando se da cuenta de que es una "cita Tinder", como las llama él, se da "vueltas por la mesa" para enterarse "de todo".

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

Además, ha señalado que, por lo general, "los dos intentan quedar bien", y así es cómo se da cuenta de si la cita ha salido bien o mal: "Cuando pagan, si yo soy ella y me ha gustado, dejo que pague él y luego premio. Si no me ha gustado, a medias y cada uno a su casa".

Sobre esto último, ha explicado que él lo haría para que la otra persona no pudiera "echarle nada en cara" o proponer una segunda cita para que pague la próxima.

Por su parte, la mayoría de los usuarios de la plataforma han aludido, en tono bromista, a lo que ha dicho al principio, cuando se ha llamado a sí mismo "cotilla", y tanto.