Así han dejado unos clientes la mesa del bar: lo de la silla no tiene nombre

Los camareros tienen que soportar a menudo todo tipo de desplantes y faltas de educación de parte de muchos clientes, que a veces demuestran no conocer las más básicas reglas de educación y de convivencia.

Para muestra, la imagen que ha publicado la cuenta @soycamarero, en la que se ve que un grupo de personas ha dejado completamente manchada la mesa y dejado de cualquier manera todos los restos de la consumición.

Pero lo que ya se lleva la palma es que encima de unas silla, y como colofón al cuadro, dejaron un pañal, aparentemente usado, encima de una silla.

"No bastaba con dejar la mesa así, además en la silla dejan la propina...", ha escrito la cuenta.

La estampa ha provocado la estupefacción generalizada y también la indignación de muchos usuarios.

Por ejemplo, una persona señala: "Ahí es donde te muestra el cliente que tienen 0 empatía, educación y vergüenza. Se nota que no han estado detrás de una barra nunca".

Otro añade: "¿Por qué piensan que a nosotros no nos va a dar asco recoger un pañal de un niño que no es nada nuestro?? Al igual que molesta recoger los montones de papel de regalo desperdigados por toda la mesa...".

Y uno más: "He de reconocerles que al menos no han puesto el pañal ENCIMA de la mesa o de algún plato. Ya es más cívico de lo que he visto muchas veces 🙃 qué asco la peña".