Una argentina destaca el producto "que en España puedes comprar sin necesidad de ser millonario"

La usuaria de TikTok @agosmenendez, argentina que vive en España, ha destacado tres productos que, según dice, en España "puedes comprar sin necesidad de ser millonario y en Argentina tienes que serlo".

"En primer lugar el aguacate. No es que tengas que ser millonario en Argentina, pero no es accesible, no puedes comer esto todos los días como en España, donde yo por ejemplo desayuno tostadas con aguacate y huevo. Es una de las cosas que más aumenta en Argentina", señala.

"Número dos: el arroz basmati. Sale tres veces más que el arroz normal en Argentina. Nunca me lo compré en Argentina y cuando llegué a España alguien me dijo que lo comprara porque no se pega ni se pasa. Yo dije: no, eso es muy caro. Y me dijeron: no, no, aquí en España sale lo mismo, literalmente lo mismo. Siempre compro ese", prosigue.

"Y tercero: el salmón. No conozco a nadie en Argentina que coma salmón, es demasiado, tienes que tener mucho dinero. Acá en España el pescado entero debe de salir caro, pero te lo puedes comprar en fetas o salmón ahumado creo que es bastantea accesible, entre cinco y seis euros. En Argentina es imposible", concluye.