Un canadiense prueba por primera vez la sobrasada y... bueno, es mejor verlo y oírlo

La tiktoker @lorena.serrano suele compartir en la red social china un contenido recurrente y muy exitoso: las reacciones de su novio canadiense probando comida típica española.

Esta vez, el joven ha probado la sobrasada, un alimento típico de Mallorca que, por su reacción, parece que le ha gustado pero de forma moderada porque le ha puesto un notable.

Su pareja ha cogido un poco de sobrasada, lo ha puesto sobre un trozo de pan y lo ha degustado para dejar una clara reseña: "No es mi favorito del mundo. No soy un gran fan de los sabores de la carne y no soy muy fan de que la carne vaya con pan aquí en España. Le voy a poner un 7".

Lo que sí que le ha gustado es el estofado, al que le ha puesto un 8, y la ensaimada de Mallorca, que no ha probado en el vídeo en cuestión pero de la que se ha acordado para bien.

Por último ha comido arroz a la cubana, plato al que también le ha puesto un 8 a pesar de no ser muy fan de los huevos.