Un coreano prueba la tortilla de patatas y este es su veredicto

El usuario español Alberto RB (@albertorb.x) se ha llevado a su amigo coreano Woo a probar comida español y comida canaria al establecimiento 928 de la isla de Gran Canaria.

Lo primero que prueban son las tradicionales papas con mojo, aunque no es lo único, ya que también piden tortilla de patatas con alioli. Tal y como prueba la tortilla, hace una expresión de satisfacción. "Le encantó el alioli", dice el tiktoker español.

"Qué rico", dice el asiático, que tras probar las patatas con mojo reconoce que la salsa le guarda un sabor de algo que ha probado en algún otro momento.

Lo siguiente en degustar es pulpo a la gallega. "Mucho aceite", señala, pero añade que está "increíble". Sobre el pimiento de padrón, Alberto confiesa que a su amigo le gusta el picante y bromea con que si no hay, no come. Sin embargo y tras probarlo, tiene que beber mucha bebida para quitarse el sabor y el ardor.