Un creador de contenido acude al bar de Pablo Iglesias y deja esta templada opinión

El usuario de TikTok @pez.salvaje, que cuenta con más de 650.000 seguidores en la plataforma, ha publicado un vídeo desde el interior del bar del expresidente del Gobierno con Podemos Pablo Iglesias, abierto hace apenas unos días.

"He venido a tomarme el vermut (...) Os lo enseño por dentro (...) Ni bien ni mal, sino normal, porque tienen lo mismo que en otros sitios", ha empezado diciendo solo con entrar en el establecimiento.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

A continuación, ha señalado que "tienen vinos de Madrid" y cobran por cada copa unos tres euros. Una cosa que le gustó mucho es que "podías coger tú mismo los aperitivos que quisieras, concretamente patatas fritas y una lonchera de chorizo, nada más, pero bueno estaba bien".

En cuanto al personal, ha asegurado que todos "estaban currando como leones", y ha destacado el servicio de una camarera en concreto: "Esta chica es una crack. Se defendía ella sola en la barra, y eso que había bastante gente".

Y esto ha dicho, para terminar, al salir del lugar: "El sitio está bien. Me ha gustado el rollo de coger los aperitivos que quieras. Lo que no me ha gustado es que no estaba Pablo Iglesias. Por lo demás, el sitio está de maravilla. Un bar típico de Lavapiés. No sé si volveré. Igual sí".