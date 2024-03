Una veterinaria cuenta su reacción a la propuesta de los dueños de un perro y se lleva un aplauso unánime

La usuaria de X @vetdefelinos, que es veterinaria, ha contado lo que le ocurrió cuando los dueños de un perro que estaba "malito" la llamaron y su reacción a lo que propusieron ha provocado un aplauso unánimo en las redes sociales.

"El otro día llamaron por teléfono a la clínica. Que tenían un perro muy malito, que lo habían visto en otra clínica pero que seguía mal y no le podían hacer más porque no tenían dinero. Querían pedir cita para primeros de mes para poder pagarme", ha escrito en la red social, donde ha acumulado más de 3.000 me gusta.

Ante esto, ha explicado que les dijo "que no", que le "trajeran al perro ya, que no iba a dejar un perro mal 15 días porque podía complicarse y el animal estar sufriendo". "Me lo trajeron el lunes", ha agregado.

"El perro ya está bien y hoy han venido a pagar y a traerme esto: (Hay gente que es amor)", ha concluido. Junto a estas últimas palabras ha mostrado en un segundo tuit una fotografía con lo que llevaron: una caja de pasteles.