Se monta un intenso debate con las quejas que hay compartidas en un cine de Madrid 

X, la red social de Elon Musk anteriormente conocida como Twitter, ha sido el escenario de un intenso debate sobre qué hacer con los clientes que llegan tarde al cine o a espectáculos como obras de teatro.

Este se ha producido después de que el usuario Littlebab (@mrlittlebab) compartiera cuatro de los comentarios que hay en el perfil de Google del Cine Doré, que se encuentra en el centro de Madrid.

Tal y como se puede ver en las fotos que ha difundido, algunos usuarios se han quejado de que no les han dejado entrar por entrar uno, tres o cinco minutos tarde.

"Lamentable que por cuatro miserables minutos no te dejen pasar y sobre todo el trato recibido, te hacen sentir un delincuente por intentar entrar. Por supuesto, de devolución de la entra ni hablamos. Han perdido un cliente, sean más flexibles y si no, por lo menos, pongan esto en su página web, así nos evitan el mal trago", escribió uno.

Otra persona afirmó que llegó 10 minutos tarde y no les dejaron entrar. "Me parece un absurdo my grande que no te dejen entrar a la sesión de cine por llegar literalmente un minuto tarde... Eran y 31 cuando no nos dejaron entrar a la sesión de y media", se quejó un tercero.

"Hoy, en clientes idiotas... El Cine Doré", opinó el tuitero que ha compartido las imágenes de los comentarios. A partir de aquí se ha montado un intenso debate con la gente que ha opinado que estaba muy bien hecho, mientras que otros han afirmado que los tendrían que haber dejado entrar.

"A ver, tampoco hay que pasarse, castigar la gente que habla, molesta y usa móviles sí, lo de cierta hora también, pero por 1 minuto o 5 y no devolver el dinero, no sé, puedes haber pillado atasco, es sentarse un momento", ha asegurado uno. Otro ha calificado este hecho de "ridículo".

Por el otro lado, hay usuarios que han defendido este hecho: "Yo me imagino a estos diciendo 'llegué dos minutos tarde a la puerta de embarque, ya habían cerrado y no me dejaron subir al avión'”.