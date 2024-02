Un dependiente de una tienda de ropa explica por qué no actúa en caso de robo: para pensar

¿Arriesgarías tu integridad física si robasen en la tienda donde trabajas? El creador de contenido y usuario de TikTok Unay Ferrer (@unay_ferrer_) ha dado varios motivos por los que no lo haría, llevándose más de 101.400 'me gusta'.

Todo ha surgido a raíz de una de las "discusiones más fuertes" que ha tenido con una compañera de trabajo que le dijo en un principio que si la alarma de la puerta suena tiene que ir y comprobar que el cliente no ha robado nada, pero él fue claro: "No lo voy a hacer".

La reacción de su compañera no fue buena, pero Unay le dio varios motivos: "No se me está pagando un plus de peligrosidad ni estoy contratado como un personal de seguridad". Sobre todo, le destacó que le importa "entre poco y nada lo que se puedan llevar de la tienda".

Le advirtió de que en ese caso hablaría con la encargada, pero mostró su indiferencia y le animó a que incluso lo exagerara más aún. "¿Me voy a arriesgar yo, al igual que mis compañeras a que alguien me espere en la salida por haberle pillado robando una camiseta fea de tres euros?", ha insistido.

"Yo soy lo más profesional del mundo, lo más disciplinado, si me contratas voy a intentar hacerlo lo mejor que sé, pero no voy a arriesgar mi integridad física por el SMI, bastante que ya arriesgo la mental", ha advertido.

También ha contado que un día una clienta le advirtió de haber visto que otra había robado ropa, pero le respondió que si "tiene ese espíritu justiciero, ser policía, vaya usted y nos la trae". "No me voy a arriesgar así por la empresa", ha concluido.