Un dietista dice todo esto del nuevo jamón cocido de El pozo: ojo al irónico juego de palabras final

El dietista y nutricionista conocido en TikTok como @elcoachnutricional ha publicado un vídeo explicando cómo es el nuevo producto que ha sacado El Pozo.

"Se han puesto en contacto con un servidor para que lo promocione mediante un vídeo análisis, lo he revisado y les he dicho que este tipo de vídeos los hago gratis", ha empezado asegurando el joven.

Lejos de promocionarlo, lo ha criticado, aunque ha admitido esto: "Podemos apreciar que tiene un 95% de carne, lo que está muy bien porque de forma general encontramos que únicamente quieren cumplir con la normativa y están más cerca del 80%".

A continuación, ha señalado que "es bajo en grasa, como todos los jamones cocidos, y sin azúcares". Y así ha detallado esto: "El jamón no es para endulzar, sino para mejorar la textura y generalmente las cantidades no son significativo, por lo que no es tampoco una gran ventaja".

En cuanto a "lo más destacado del producto, que es que tiene más proteínas", ha opinado así: "Nos pone un 28% en grande, que no es por 100 gramos, sino por envase, siendo este de 130 g. Su porcentaje real en proteína es de 22%".

"Si lo comparamos con el de Mercadona, que tiene un 90% de carne, cuenta con un 19% de proteínas, por lo que la diferencia no es significativa", y algo similar ocurre con el del Aldi.

En definitiva, la diferencia está en el precio: "Este cuesta 17,31 euros el kilo. El de Mercadona son 12 y el de Aldi 11,93. El de El Pozo es carísimo y no tiene más proteínas".

Para terminar con el análisis, ha hecho este juego de palabras: "Casualmente, se han metido en un pozo sin fondo. ¡Cómo es la vida, El Pozo en el pozo!".