Un español cuenta por qué deja de vivir en Finlandia y derriba MUCHOS mitos sobre ese país

El popular usuario de TikTok @1000experiencias, un español que vive en Finlandia, ha compartido en esa red social un vídeo en el que explica las razones que le han llevado a dejar de vivir en ese país, a pesar de que es visto por muchos como uno de los lugares más idílicos.

"El motivo principal es por el tema de viajar. Es decir, es bastante complejo. Aquí, por ejemplo, no hay aviones de bajo coste, aquí te tienes que comer un Finnair o un Norwegian como poco y esos vuelos suelen tener escalas, por lo que aparte de que el precio es bastante alto, cada vez que quiero viajar a España o a cualquier parte me como como poco poco ocho o nueve horas de viaje", empieza subrayando.

Y más razones: "El coste de vida: el coste de vida en Finlandia es bastante grande, sobre todo alimentación y cosas básicas. Si puedo ir a un país donde el coste de vida sea mucho más bajo, pues mejor".

"Y tercero: no quiero más invierno. Paso de comerme otra vez no ver la luz de sol, de comerme la oscuridad, etc etc si lo puedo evitar lo voy a evitar", finaliza.

Su vídeo ha tenido gran repercusión y ha generado más de 400 reacciones. "Si viviera en Finlandia me entraría la depresión con esos inviernos, será muy bonito y lo que quieras pero para verlos unos días", dice un usuario.

Otro añade: "Pero en Finlandia se cobra acorde al coste de vida, no? lo del avión... cada cuánto vas a España? y lo del sol ya lo sabrías antes de ir 🤷".

Y uno más: "Me gusta tu vídeo porque das un claro testimonio de que el frío no es bonito. Muchos romantizan el frío, y dicen amarlo, pero...".