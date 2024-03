Un español da estos consejos para cómo actuar en sitios poco seguros

El usuario de TikTok ImanViajero (@imanviajero) ha publicado un vídeo dando consejos sobre cómo está funcionando en Colombia, donde se encuentra actualmente, ya que en la ciudad en la que está no se siente seguro.

"Bogotá es la única ciudad de Colombia que no me convence, me siento que no acabo de encajar, la percepción de seguridad es mucho peor que en otros lugares de Colombia", empieza diciendo.

Por ello, relata que ha salido con varios objetos sin valor en vez de los que usa habitualmente. "He salido con un teléfono que no es el mío y que no es el utilizo a diario, un silbato y una cartera falsa con tarjetas caducadas o dinero falso", afirma.

"Solo he salido con 40 euros. En caso de que me vengan a robar les doy todo lo que tengo porque no tiene ningún valor. Todo lo que son mis cosas las he dejado en el hotel porque no he salido con esa confianza, no me siento tan confiado", termina diciendo el viajero.