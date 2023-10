Un español destaca lo que está viendo en la gente de Marruecos: dice que en España esto no pasa

El usuario de Tik Tok Martín García Lorenzo (@martingarcialorenzo) ha publicado un vídeo desde la ciudad marroquí de Tánger en el que destaca un aspecto que está notando en diferencia con ciudades como Madrid.

"No os podéis hacer una idea de lo educada que es la gente en Marruecos. Me habían avisado de que me iban a intentar timar, de que tal y de que cual, pero de que la gente era tan educada no", afirma.

Entonces García lo compara con Madrid: "Tú vas por Madrid o por la ciudad que sea de España y cada uno va a su bola, a no ser que te metas en un pueblo donde la gente es más cercana".

El creador de contenido español señala que está en una ciudad grande como Tánger y que todo el mundo le saluda, sonríe y ayuda. "Es genial y de momento ninguna de las personas que me ha ayudado ha sido a cambio de dinero o para pedirme dinero a cambio", comenta.

"De hecho, ha habido gente que hasta yo le he ofrecido el dinero y me han dicho que no", remata.