Un español pide un zumo en un bar de Egipto y lo que le hacen provoca su gran indignación

El popular usuario @ibairider, que tiene más de un millón de seguidores en TikTok, ha avisado de lo que puede ocurrirle a los turistas en países como Egipto si se confían con los precios a la hora de comprar.

"En este tipo de países como Egipto te timan, es así. A los turistas nos engañan", empieza diciendo antes de relatar la situación en la que se encontraba en ese mismo momento.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

"Acabo de venir a este bar y he pedido un zumo de bote porque no quería uno hecho por ellos porque me lo van a hacer con agua de grifo y me voy a poner malo", explica.

"Entonces, como el tío no tenía, ha ido comprarme este así. Dice: sí, sí tengo. Y le he visto cómo se ha marchado, ha entrado a una tienda. Creo que costaba unas cinco libras egipcias, que equivale a unos 15 céntimos de euro, y me quiere cobrar 90, me quiere cobrar casi tres euros", se queja.

"Luego ya depende de ti lo que te apetezca discutir, negociar, lo que sea. Yo siempre te aconsejo preguntar el precio antes. Yo he llegado aquí exhausto, no lo he hecho, pero el precio que te va a dar por ser turista va a ser multiplicado por cinco siempre o por tres o incluso por 10. O preguntas antes o te timan. Si preguntas antes y no negocias, también te timan", ha advertido.

En los comentarios, son muchos los que avisan de que ese tipo de cosas también pasan en España. "No estoy de acuerdo, aquí cobran un tinto de verano, por 4€ que vale 0,35€ y no nos quejamos. O un batido de choco por 3€ y vale 0,40...", dice una persona.

Y, en el mismo sentido, otra persona señala: "En España nos cobran 2,20 por coca cola que vale en el súper 70cent y nos parece normal".