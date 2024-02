Un cliente no va al restaurante tras reservar, el dueño se lo afea y la réplica de él indigna

Los hosteleros han iniciado en los últimos tiempos una fuerte lucha contra los clientes que reservan y luego no acuden a la cita y tampoco llaman para cancelar. Eso, denuncian, les hace perder dinero porque guardan una mesa que finalmente no les supone ningún ingreso.

Por eso, son cada vez más los dueños de locales que toman medidas: unos exigen una señal para poder reservar y otros han decidido sacar los colores a los comensales que no acuden a su cita.

Es lo que ha hecho un hostelero, que ha enviado un mensaje de WhatsApp completamente indignado a un cliente que no se presentó. El pantallazo de la conversación lo ha compartido en las redes sociales la popular cuenta @soycamarero.

"¡Muchas gracias por hacerme perder una mesa de cinco personas! Os pensaréis que esto es un hobby, pero para mí es mi trabajo y lo que da de comer a mis hijos. Gracias", afea el hostelero.

La despreocupada respuesta del cliente ha indignado a muchos: "Ya le pedí disculpas. No creo que pasen hambre sus hijos con esos pedazo de cachopos. ¡Un saludo, hasta la próxima".

Y el hostelero no puedo evitar responder: "De poco me valen las disculpas cuando llamas a las 12 de la mañana para reservar una mesa y no te presentas. ¿Te hace mucha gracia? Porque a mí ninguna, desde luego. Por cierto, mis hijos comen más cosas además de cachopos".