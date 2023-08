Un español prueba el mate y su reacción no puede ser más evidente: imposible disimular

Probar comida y bebida típica de otros países no siempre es fácil. Los paladares no están acostumbrados a ciertos sabores y, a menudo, el cambio con lo habitual es tan drástico que cuesta aceptarlo.

Una buena muestra de ello la ha dado el usuario de TikTok @diegocss, que ha subido un vídeo a esa red social en el que aparece un grupo de españoles probando el mate.

Las imágenes no tienen desperdicio: el joven lo huele y, no muy convencido, acaba probándolo. El gesto que hace a continuación es tremendo y no puede disimularlo. Con todo, acaba rematando: "Está buenísimo".

En el vídeo, el propio usuario explica que el mate tiene un sabor "muy amargo" y que era la primera vez que lo probaba. Luego pasa el turno al hermano, que antes de ponerse a la faena pregunta: "¿Lo trago?".

Tras un instante de desconcierto, acaba diciendo: "Ah, vale, es como líquido". "Bueno, hoy hemos probado por primera vez el mate gracias a unos amigos argentinos que nos lo han hecho para probar. Quizás yo le tenga que pillar el truco o no estoy hecho para el mate", aclara el usuario.

En respuesta a algunos comentarios, ha aclarado: "También nos dijeron que se podía tomar dulce y que si quisiéramos le pusiésemos azúcar!"