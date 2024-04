Un español se queda helado por lo que le ha pasado en una farmacia de Argentina: "¿Esto es real?"

El usuario de TikTok @sn.challenge, que es español pero vive en Estados Unidos y ahora está en Argentina, ha compartido su estupefacción por lo que le ha pasado en una farmacia de ese país de Suramérica.

"Estoy flipando con los precios en Argentina. Acabo de ir a la farmacia y he pillado esto porque tengo hipo por el tema del tratamiento y me ha pasado una cosa: he pedido esto y omeprazol. 47.000 pesos", señala.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

Eso son unos 51 euros. "Mete la tarjeta y le digo: bueno, dime el precio. Porque mete la tarjeta y no me dice el precio ni nada. Y me dice: 47.000. ¿Cómo? ¿Estamos locos?", dice el usuario indignado.

"¿Pero qué es lo que vale tan caro? Dice: el omeprazol, 38.000 pesos", señala. Y el equivalente son más de 41 euros.

"¿Vale eso realmente o me están cagando? En EEUU lo pago yo por cinco dólares", acaba subrayando.

En los comentarios, una usuaria señala: "Depende de cuántos miligramos tenga el omeprazol. El de 40mg suele ser caro pero tampoco tanto, varía según la marca. Las tabletas sueltas que salen baratas son de 20mg".