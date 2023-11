Un español que vivía en Australia vuelve a España y se indigna al máximo con lo que le ocurre

El usuario de TikTok @alexfitnes._, que ha vuelto recientemente a España tras vivir cerca de un año en Australia, ha compartido su indignación por lo que le ha pasado cuando ha querido renovar su carné de conducir internacional.

"A cada minuto que estoy en España, la odio más. Mira que en verdad me gusta, pero es que está todo montado por gilipollas", empieza lamentándose antes de entrar en detalles: "Acabo de llamar a la DGT porque necesito renovarme el carné de conducir internacional, porque ya estoy maquinando el próximo viaje. Y no dan citas, no hay citas, no hay nada".

"Me dicen que lo renueve por internet, pero la página de internet no funciona, no se puede pagar. Llamo y me dicen que no hay cita, no hay cita, y digo: ¿Cómo no va a haber cita y la página web no va? ¿Cómo lo renuevo? Es imposible", se lamenta.

"Y una teleoperadora coge y me dice que hay una cita disponible en Cádiz . ¿Pero cómo me voy a ir Cádiz? ¿Pero tú estás como una cabra o qué? ¡Que soy de Barcelona! Cuando hay sede de la DGT en Barcelona, Sabadell, Badalona, un montón de sitios por aquí cerca", se queja.

Y cuenta el final de la historia: "Y al final me han mandando a Lleida, que también está a tomar por... está a dos horas. Si alguien sabe como conseguir una cita en Barcelona que me lo deje en comentarios".