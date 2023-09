Un ex del Barça, sobre las palabras de Carvajal: "Más machista y más facha no se puede ser"

Marc Crosas, exfutbolista del Barcelona, se ha mostrado tremendamente duro contra Dani Carvajal, jugador de la selección española y del Real Madrid, tras las palabras que éste ha pronunciado sobre el beso que el presidente de la Federación, Luis Rubiales, le dio a Jenni Hermoso.

"Nosotros en el comunicado admitimos que el comportamiento del presidente no es el adecuado y lo que tú consideras víctima en tu pregunta al final hay estamentos legales que están considerando si realmente es víctima de algo que se está tramitando. Nosotros nos mantenemos al margen", aseguró en Onda Cero.

"Tampoco podemos posicionarnos o condenar una parte u otra previamente sin conocer realmente qué ha pasado, qué se ha estipulad, porque a día de hoy Jennifer tampoco ha presentado una denuncia", añadió.

Tras eso, Crosas ha escrito en Twitter: "Más machista y más facha no se puede ser…".

Luego, en una rueda de prensa, Carvajal ha abogado por la "presunción de inocencia" en el 'caso Rubiales' y ha defendido el buen trato recibido de Rubiales por su comportamiento tras el Mundial femenino.

"La opinión que tengo de Rubiales personalmente, como jugador y presidente, conmigo siempre ha sido un trato profesional excelente. Como jugador todo lo que nos ha podido ayudar en tema campeonatos, familias, viajes, ha sido excepcional. Yo no soy quien para limpiar, hacer o deshacer dentro de la Federación. Hablo por lo que me toca y como jugador no puedo ponerle ninguna pega", ha asegurado en rueda de prensa.

"En ningún momento he dicho que Jenni no sea la víctima, solo digo que hay que preservar la presunción de inocencia de todas las personas. No he catalogado de víctima a nadie. Si está pasando mal momento, hay que solidarizarse con ella como con cualquier persona. Tampoco creo que el presidente en estos momentos esté viviendo momentos agradables. Yo no estoy aquí para juzgar a nadie", ha manifestado.