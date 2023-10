Un exmilitar cuenta lo que tenían que hacer para robar comida en Afganistán 

El conocido youtuber Diego, popularmente llamado Elrocas, ha hecho un vídeo en el que entrevista a Alfredo, un exzapador del ejército de Tierra de España que ha estado destinado de misión en Afganistán.

El exmilitar, durante la entrevista, ha contado que llegaron a tener que robar comida. "Es muy fuerte pero es así", ha reconocido, indicando que casi todas las noches cenaban sopa de cebolla.

"No es que vieras la cebolla flotando, es que era un polvo con sabor y era horrible. Nos despertábamos a las 2 de la mañana y nos metíamos en la cámara frigorífica para robar", ha narrado.

Según explica, ahí había cereales de marca y otra serie d e productos que no llegaban a degustar: "No sé lo que hacían con esas cosas porque nosotros después no comíamos nada de eso".

Alfredo también ha narrado que un día les llegó a pillar un cabo primero que era jefe de cocina y que se encontraba ahí. "Pero también era raro porque algo tendría que estar haciendo", ha añadido, señalando que su compañero tuvo que decir que había ido a por agua.

Además, ha rematado contando que cuando iba el camión a descargar comida aprovechaban para coger algún bizcocho: "Se movía en una cadena y cuando veíamos un bizcocho o algo así nos lo guardábamos".