Un experto en educación vial dicta sentencia: dictamina quién tiene razón en este discutido vídeo

La popular cuenta de TikTok @aprobadoalaprimera ha publicado un vídeo de tráfico que está generando un encendido debate en esa red social, hasta el punto de superar ya los 5.000 comentarios.

Las imágenes están grabadas desde el coche de la autoescuela. El alumno se incorpora a una rotonda pese a que se aproxima un vehículo, y este trata de salir por la salida inmediatamente posterior pese a que circula desde un carril interior. Como el coche de la autoescuela le impide el paso, le pita.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

La cuenta de TikTok pregunta quién tiene razón y describe: "Mi alumno debió esperar pero el otro vehículo se cruza a toda velocidad de manera inesperada. ¿Quién tendría la razón? ¿Debió tocar claxon?".

En los comentarios, nadie se pone de acuerdo. Por ejemplo, un usuario dice: "El otro coche. Tu alumno se salta el ceda obstruyéndole el paso". Y otro: "El coche tiene preferencia al estar ya en la rotonda".

Pero, por otro lado, otros opinan: "El alumno lo hizo bien, porque no había ningún coche por el carril derecho por lo tanto, no debía de ceder el paso a nadie". Y uno más: "El alumno porque el otro iba por el carril interior de la glorieta u encima cambia al exterior sin indicador".

En medio de la polémica, la cuenta @educaccionvial_ ha analizado la escena y ha dictado sentencia asegurando que el vídeo es perfecto para "abrirle los ojos a mucha gente".

"El coche blanco lo que está haciendo es lo que hace el 90% en las glorietas. Y no. No por el hecho de estar dentro de la glorieta tiene preferencia, puesto que para salir de la misma no puede cruzar un carril, sino que debe estar situado ya en el carril de la derecha, puesto que su salida es la siguiente", explica.

Por ello, resalta que "el que entre en una glorieta debe tener en cuenta a aquellos vehículos cuyo carril vamos a ocupar o cruzar y a los vehículos que hubiesen comenzado la maniobra de cambio de carril hacia ese que debamos ocupar o cruzar".

"Cosa que en este caso no ocurre. El que crea que esto no es así debería pasarse por la autoescuela a reciclarse porque falta le hace", zanja.