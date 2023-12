Al humorista Zequio le llueven los 'me gusta' con lo que hace tras la última polémica de Pablo Motos

El creador de contenido Zequio está acumulando miles de 'me gusta' en las redes sociales gracias a lo que ha hecho en medio de la última polémica protagonizada por Pablo Motos, que contó en El Hormiguero lo que haría él si le metiesen en la cárcel.

"Pablo Motos cuando termina El Hormiguero", ha escrito Zequio junto al vídeo, en el que aparece él mismo con el mismo estilo del presentador y diciendo: "Si alguna vez me metieran en la cárcel, lo primero que haría sería buscar papel, pegamento y agua".

"Con esas tres herramientas podría crear un punzón para defenderme en caso de ser atacado por otros presos, pero no solo para eso, sino que lo usaría en el momento apropiado para atacar yo mismo al líder de una de las bandas de la propia prisión. De esa manera, dejo clara mi dominancia, que yo voy a crear mi propia banda dentro de la prisión", asegura.

"Si alguien quiere unirse, sencillamente cortaríamos una pieza de ajedrez de madera y la dejaríamos entre dos posibles candidatos. Quien sea el superviviente entrará en nuestra banda. Así durante los primeros seis meses ya he dejado claro que soy mucho más de lo que ellos esperan", prosigue.

"El problema viene cuando mi compañero, Francisco, tiene dudas, piensa que estamos llegando demasiado lejos. Quiere hablar con alguno de los guardias. En ese caso, ya no hay punzón que valga, ya no hay pieza de ajedrez, usaría mis propias manos para ahorcarle en las duchas. Y lo siento mucho pro Francisco, pero... sé que tiene una familia esperándole fuera, pero el plan es en plan", insiste.

Y acaba: "Una vez pase un año hablaría yo mismo con los guardias y delataría yo mismo y contaría sus planes, los planes que piensan llevar a cabo una vez salgan de la cárcel. Así, gracias a toda esa cantidad de información que les aportaría de mí, podría salir antes de la cárcel. Y volvería a estar fuera".

Todo ello después de que Pablo Motos asegurase: "A veces pienso cosas, cosas muy malas y cómo actuaría yo. Si me metieran en la cárcel y me dieran a elegir a un compañero de celda... yo elegiría a un tipo duro, valiente y peligroso. Seguramente me arriesgaría a que partiese la boca o me rajase a la primera".

Pablo Motos defendió que "lo haría de frente, cara a cara, sin esperar a que estuviese distraído o dormido". "No lo haría a traición, a lo mejor, como un sumiso acobardado. Sería mucho más emocionante, aprendería esas cosas que solo saben los que se atreven a saltarse todas las reglas y caminar sin miedo por la vida", añadió.

"Dan más miedo los mansos que salen corriendo a la primera de cambio, o que si te tienen que decir algo contra ti se arrugan y se lo guardan esperando a que caigas o tropieces”, expuso, antes de criticar a "los verdaderos peligrosos".

"Son los cobardes, los traidores, los hipócritas, los que dicen lo que no piensan para quedar bien y encajar, los críticos y los llorones que nunca son felices ni proporcionan felicidad”, razonó, antes de mandar un mensaje a los que "dicen quererte y no te quieren" o los que dicen "estar contigo cuando en el fondo están contra ti". "Yo, a esa gente no la quiero en mi vida", sentenció.