Un experto explica lo que le pasa a mucha gente cuando come melón: si te ocurre, no estás solo

Miguel Ángel Lurueña, doctor en ciencia y tecnología de alimentos, ha explicado el porqué de lo que les pasa a muchas personas cuando comen melón, una de las frutas más consumidas en estos meses de verano.

"El melón provoca una leve irritación y picor en los labios, la boca y la garganta de algunas personas", explica el especialista.

Según señala, eso "suele ser debido a una reacción alérgica a proteínas llamadas profilinas que también están presentes en algunos pólenes y en otras frutas como el melocotón".

Ese mensaje en Twitter se ha llenado de usuarios que explican que a ellos les pasa eso y también les ocurre con otras frutas. "A mí me pasa algo parecido con la piña. Cada vez que la como, me pica la lengua..", señala uno.

Otro apunta: "A mí me pasa, sobre todo con frutas cuando están muy maduras... Con la que peor, con el caqui". Y otro más: "Justo me pasa. Y con el melocotón. Aunque de forma muy leve. Donde me ocurre de manera mucho más fuerte, y por eso no como ya, la piña. Supongo que será por otra sustancia. ¿O quizás la misma pero con más concentración?".

Estas son otras de las reacciones que ha provocado el tuit de Lurueña: