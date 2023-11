Un experto lanza un importante aviso sobre la moneda de 40 euros de Leonor: es de curso legal, PERO

Adolfo Ruiz Calleja, experto en numismática y creador de Blognumismatico, ha publicado un aviso importante en TikTok sobre la moneda de 40 euros de la princesa Leonor que se ha puesto en circulación recientemente.

"Ya se ha emitido la moneda de 40 euros que conmemora el 18 aniversario de la princesa Leonor. Es la primera que se dedica íntegramente a Leonor de Borbón. Es un retrato muy atípico en la numismática, el canto es liso y en cuanto al reverso nos encontramos el escudo de la princesa de Asturias a color", explica.

También destaca que tiene "una cuádruple imagen latente del valor de 40 euros y la M coronada". "Esta moneda la podéis comprar en cualquiera oficina del banco de España o en vuestra numismática habitual. El precio son 40 euros, igual que su valor facial. Así que en ese sentido es un coleccionismo que sale gratis", señala.

Ante las dudas de numerosos usuarios, el experto ha publicado otro vídeo aclarando algunos aspectos: "No se puede utilizar para comprar en el súper, lo cual no significa que no sea una moneda legal. De hecho, vale 40 euros y en el Banco de España siempre os darán 40 euros por ella. Pagáis 40 euros por tenerla y en cualquier momento la podéis devolver por 40 euros".

"Pero eso no significa que otro la tenga que aceptar. Si la lleváis al súper, lo normal es que no os la acepten o en ninguna tienda o en ninguna parte. Es una moneda que siempre valdrá 40 euros porque el Banco de España ofrecerá 40 euros por ella, pero no es una moneda pensada para hacer pagos", advierte.