Un experto en seguridad alimentaria habla así sobre McDonalds y sus hamburguesas

José Manuel Gil y Jon Zubía, profesores del máster en Seguridad Alimentaria, Gestión de la Calidad y Tecnología Industrial del CESIF, se han mostrado categóricos al referirse a las garantías que ofrecen grandes cadenas de restauración como Burger King y McDonalds.

En una entrevista en la Cadena Ser, ambos expertos han subrayado que esas dos firmas, por ejemplo, "no se pueden permitir que pase algo". En cambio, señalan, "el bar del barrio si intoxica a tres personas no sale en la prensa".

"Estos grandes grupos cotizan en Bolsa y hay cuestiones en las que tienen repercusiones económicas en el lugar y a nivel mundial y de imagen", han recordado. Por eso, subrayan, cadenas como estas "aún están menos dispuestos a sufrir" casos de intoxicaciones.

"Fijaos con la de ganas que se tiene a McDonalds de pillarles en un renuncio, por decir una gran marca, y si estamos atentos es que habría que remontarse mucho tiempo para ver cuándo fue la última vez que pasó algo en todo el mundo. Y eso que está dando de comer a no sé cuántos miles de millones de comidas al año", señalan.

Los expertos insisten en que "no es cuestión de defender a McDonalds o no", pero repiten que este tipo de marcas "son las que más se han tenido que garantizar que estén dando un producto" completamente seguro.

"Te puede gustar más o menos pero que no te ocurre absolutamente nada. Eso no quiere decir que al bar de barrio le de igual, porque ocurre esto y tiene un problema, pero solo cierra la familia que tiene ese restaurante, que es un drama, pero no miles de personas", avisan.

Además, explican que lo que más nerviosos les pone al entrar en un bar es que la tortilla esté encima del mostrado sin frío porque, a pesar de que se elaboren con huevo pasteurizado, pueden crecer organismos si no se gurda la cadena de frío".